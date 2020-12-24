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Apple скорочує виробництво
iPhone 12 mini

Apple скорочує виробництво iPhone 12 mini
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 16:58

Apple скорочує виробництво iPhone 12 mini

Пропонуємо до обговорення:
iPhone 12 mini став найслабшою ланкою в лінійці iPhone 12, продажі не виправдовують очікування. Тож не дивно, що Apple вирішила скоротити виробництво iPhone 12 mini.

Дивися повний текст Apple скорочує виробництво iPhone 12 mini.
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