Розповів експерт ринку нерухомості Володимир.
Дивися повний текст Зростання цін на житло у 2020 році: експерт назвав причини.
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Додано: Нед 24 січ, 2021 17:21
Зростання цін на житло у 2020 році: експерт назвав причини
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Дивися повний текст Зростання цін на житло у 2020 році: експерт назвав причини.
Додано: Нед 24 січ, 2021 17:21
Кто пояснит что значит ОРГАНИЧЕСКИЙ???? рост цен на жилье. Я так понимаю существует еще и неорганический рост цен. В общем отстал от жизни, просвятите плиз что это за формула роста....
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