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Зростання цін на житло у 2020
році: експерт назвав причини

Зростання цін на житло у 2020 році: експерт назвав причини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 17:21

Зростання цін на житло у 2020 році: експерт назвав причини

Пропонуємо до обговорення:
Розповів експерт ринку нерухомості Володимир.

Дивися повний текст Зростання цін на житло у 2020 році: експерт назвав причини.
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 17:21

Кто пояснит что значит ОРГАНИЧЕСКИЙ???? рост цен на жилье. Я так понимаю существует еще и неорганический рост цен. В общем отстал от жизни, просвятите плиз что это за формула роста....
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