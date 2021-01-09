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Нічний тариф на електрику: як
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Нічний тариф на електрику: як правильно користуватися,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 18:53

Нічний тариф на електрику: як правильно користуватися,...

Пропонуємо до обговорення:
Власники дво- та тризонних лічильників сплачують менше за електроенергію, що споживається в години економії. Використані у цей час кіловат-години коштують дешевше, тому за наявності багатозонного приладу обліку можна зменшити суми в платіжці.

Дивися повний текст Нічний тариф на електрику: як правильно користуватися, щоб заощадити.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 18:53

А кто может сообщить,что будет с двух,-трехзонными тарифами на электроэнергию после перехода к рыночным ценам для населения с 1 апреля 2021 года? Стыдливо умалчивают,а ведь водоканалам уже урезали ночные тарифы на электроэнергию при переходе к рынку!
borzol
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 19:10

а что нужно чтобы двухзонный поставить?
Амвросий
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