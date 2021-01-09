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Нічний тариф на електрику: як
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Нічний тариф на електрику: як правильно користуватися,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 18:53

Нічний тариф на електрику: як правильно користуватися,...

Пропонуємо до обговорення:
Власники дво- та тризонних лічильників сплачують менше за електроенергію, що споживається в години економії. Використані у цей час кіловат-години коштують дешевше, тому за наявності багатозонного приладу обліку можна зменшити суми в платіжці.

Дивися повний текст Нічний тариф на електрику: як правильно користуватися, щоб заощадити.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 18:53

А кто может сообщить,что будет с двух,-трехзонными тарифами на электроэнергию после перехода к рыночным ценам для населения с 1 апреля 2021 года? Стыдливо умалчивают,а ведь водоканалам уже урезали ночные тарифы на электроэнергию при переходе к рынку!
borzol
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 19:10

а что нужно чтобы двухзонный поставить?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 19:55

Цi зеЛенi падли скасували усiможливi тарифи.Марно,що вночi электрику нема куди дiвати.
kovka_pod_zakaz
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 20:00

  Амвросий написав:а что нужно чтобы двухзонный поставить?
я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса слишком велика , но
во Львове зайти на сайт в личный кабинет кликнуть "ХОЧУ" ( правда эта кнопка "хочу" очень хорошо спрятано это как квест его найти :) ) получить через несколько дней реквизиты для оплаты - оплатить и через две недели придет позвонит электрик согласует когда приходить на замену - если счетчик в квартире или поменяет без вашего присутствия если на лестничной клетке. Есть и другие более сложные способы но это уже по желанию.
Востаннє редагувалось yama в Нед 24 січ, 2021 20:16, всього редагувалось 2 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 20:02

  borzol написав:А кто может сообщить,что будет с двух,-трехзонными тарифами на электроэнергию после перехода к рыночным ценам для населения с 1 апреля 2021 года? Стыдливо умалчивают,а ведь водоканалам уже урезали ночные тарифы на электроэнергию при переходе к рынку!

отменять такой тариф это выстрел себе же в ногу , это усложняет работу электро производителям , это тот момент когда в принципе обе стороны должны быть очень заинтересованы и интересы совпадают. Но это по логике . А по правде для юриков отменили в прошлом году :( чем идиоты сами себе в ногу и стреляют , но логика в нашей стране не действует ...
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 20:22

  yama написав:
  borzol написав:А кто может сообщить,что будет с двух,-трехзонными тарифами на электроэнергию после перехода к рыночным ценам для населения с 1 апреля 2021 года? Стыдливо умалчивают,а ведь водоканалам уже урезали ночные тарифы на электроэнергию при переходе к рынку!

отменять такой тариф это выстрел себе же в ногу , это усложняет работу электро производителям , это тот момент когда в принципе обе стороны должны быть очень заинтересованы и интересы совпадают. Но это по логике . А по правде для юриков отменили в прошлом году :( чем идиоты сами себе в ногу и стреляют , но логика в нашей стране не действует ...


пока еще для юриков ночной тариф раза в два ниже...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 20:27

Можно ночью жить, а днем спать.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 22:00

  Shaman написав:
  yama написав:
  borzol написав:А кто может сообщить,что будет с двух,-трехзонными тарифами на электроэнергию после перехода к рыночным ценам для населения с 1 апреля 2021 года? Стыдливо умалчивают,а ведь водоканалам уже урезали ночные тарифы на электроэнергию при переходе к рынку!

отменять такой тариф это выстрел себе же в ногу , это усложняет работу электро производителям , это тот момент когда в принципе обе стороны должны быть очень заинтересованы и интересы совпадают. Но это по логике . А по правде для юриков отменили в прошлом году :( чем идиоты сами себе в ногу и стреляют , но логика в нашей стране не действует ...


пока еще для юриков ночной тариф раза в два ниже...

не знал. это точно ? вы уверенны ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 22:18

  yama написав:
  Shaman написав:
  borzol написав:А кто может сообщить,что будет с двух,-трехзонными тарифами на электроэнергию после перехода к рыночным ценам для населения с 1 апреля 2021 года? Стыдливо умалчивают,а ведь водоканалам уже урезали ночные тарифы на электроэнергию при переходе к рынку!

пока еще для юриков ночной тариф раза в два ниже...

не знал. это точно ? вы уверенны ?


тут многа букаф :wink:
viewtopic.php?p=4960952#p4960952
вырезка
========
Матчасть
Немного матчасти - на текущий момент цена э/энергии для промышленных потребителей состоит из:
- цена покупки на рынках, в основном на РДН (ринок на добу наперед)
- транспортировка Укрэнерго (магистральная) – устанавливает НКРЭ
- Транспортировка облэнерго (для каждой области своя, бывает для 1 и 2 класса – они сильно отличаются) - устанавливает НКРЭ
- наценка поставщика – 1,5-2% от суммы или 5 коп за кВТ*ч – несущественно
Очень важно – ценообразование на РДН – это основной рынок. Э/энергия продается по часам – каждый час своя цена. Действует две цены – условно ночная (23-7) и дневная (8-23). Так вот, макс ночная цена за 1 кВт*ч - 96 коп, дневная – 2,05 грн. ИМХО, это рудимент времен Энергорынка и сейчас это надо прибить – но возможно чего-то не знаю.
=========
насколько знаю, ничего не изменилось. разве что граничные цены увеличили. завтра посмотрю

но есть нюанс - у кого Вы покупаете. есть поставщики, которые транслируют на Вас свои закупочные цены на РДН плюс свой %. Тогда Ваша средняя цена будет зависеть, когда Вы потребляете.
а есть поставщики (обычно вышедшие из облэнерго), которые продают Вам по некой средней. Там такого эффекта нет. у них уже нет зонального тарифа
Shaman
 
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