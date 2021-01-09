Нічний тариф на електрику: як правильно користуватися,...

Додано: Нед 24 січ, 2021 22:18

yama написав: Shaman написав: borzol написав: А кто может сообщить,что будет с двух,-трехзонными тарифами на электроэнергию после перехода к рыночным ценам для населения с 1 апреля 2021 года? Стыдливо умалчивают,а ведь водоканалам уже урезали ночные тарифы на электроэнергию при переходе к рынку! А кто может сообщить,что будет с двух,-трехзонными тарифами на электроэнергию после перехода к рыночным ценам для населения с 1 апреля 2021 года? Стыдливо умалчивают,а ведь водоканалам уже урезали ночные тарифы на электроэнергию при переходе к рынку!

пока еще для юриков ночной тариф раза в два ниже... пока еще для юриков ночной тариф раза в два ниже...

не знал. это точно ? вы уверенны ? не знал. это точно ? вы уверенны ?

тут многа букафвырезка========МатчастьНемного матчасти - на текущий момент цена э/энергии для промышленных потребителей состоит из:- цена покупки на рынках, в основном на РДН (ринок на добу наперед)- транспортировка Укрэнерго (магистральная) – устанавливает НКРЭ- Транспортировка облэнерго (для каждой области своя, бывает для 1 и 2 класса – они сильно отличаются) - устанавливает НКРЭ- наценка поставщика – 1,5-2% от суммы или 5 коп за кВТ*ч – несущественноОчень важно – ценообразование на РДН – это основной рынок. Э/энергия продается по часам – каждый час своя цена. Действует две цены – условно ночная (23-7) и дневная (8-23). Так вот, макс ночная цена за 1 кВт*ч - 96 коп, дневная – 2,05 грн. ИМХО, это рудимент времен Энергорынка и сейчас это надо прибить – но возможно чего-то не знаю.=========насколько знаю, ничего не изменилось. разве что граничные цены увеличили. завтра посмотрюно есть нюанс - у кого Вы покупаете. есть поставщики, которые транслируют на Вас свои закупочные цены на РДН плюс свой %. Тогда Ваша средняя цена будет зависеть, когда Вы потребляете.а есть поставщики (обычно вышедшие из облэнерго), которые продают Вам по некой средней. Там такого эффекта нет. у них уже нет зонального тарифа