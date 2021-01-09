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Нічний тариф на електрику: як правильно користуватися,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 січ, 2021 18:53
Пропонуємо до обговорення:
Власники дво- та тризонних лічильників сплачують менше за електроенергію, що споживається в години економії. Використані у цей час кіловат-години коштують дешевше, тому за наявності багатозонного приладу обліку можна зменшити суми в платіжці.
Дивися повний текст Нічний тариф на електрику: як правильно користуватися, щоб заощадити
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R2
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Додано: Нед 24 січ, 2021 18:53
А кто может сообщить,что будет с двух,-трехзонными тарифами на электроэнергию после перехода к рыночным ценам для населения с 1 апреля 2021 года? Стыдливо умалчивают,а ведь водоканалам уже урезали ночные тарифы на электроэнергию при переходе к рынку!
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borzol
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Додано: Нед 24 січ, 2021 19:10
а что нужно чтобы двухзонный поставить?
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Амвросий
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Додано: Нед 24 січ, 2021 19:55
Цi зеЛенi падли скасували усiможливi тарифи.Марно,що вночi электрику нема куди дiвати.
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kovka_pod_zakaz
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Додано: Нед 24 січ, 2021 20:00
Амвросий написав:
а что нужно чтобы двухзонный поставить?
я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса слишком велика , но
во Львове зайти на сайт в личный кабинет кликнуть "ХОЧУ" ( правда эта кнопка "хочу" очень хорошо спрятано это как квест его найти
) получить через несколько дней реквизиты для оплаты - оплатить и через две недели придет позвонит электрик согласует когда приходить на замену - если счетчик в квартире или поменяет без вашего присутствия если на лестничной клетке. Есть и другие более сложные способы но это уже по желанию.
Востаннє редагувалось yama
в Нед 24 січ, 2021 20:16, всього редагувалось 2 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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yama
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Додано: Нед 24 січ, 2021 20:02
borzol написав:
А кто может сообщить,что будет с двух,-трехзонными тарифами на электроэнергию после перехода к рыночным ценам для населения с 1 апреля 2021 года? Стыдливо умалчивают,а ведь водоканалам уже урезали ночные тарифы на электроэнергию при переходе к рынку!
отменять такой тариф это выстрел себе же в ногу , это усложняет работу электро производителям , это тот момент когда в принципе обе стороны должны быть очень заинтересованы и интересы совпадают. Но это по логике . А по правде для юриков отменили в прошлом году
чем идиоты сами себе в ногу и стреляют , но логика в нашей стране не действует ...
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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yama
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Додано: Нед 24 січ, 2021 20:22
yama написав: borzol написав:
А кто может сообщить,что будет с двух,-трехзонными тарифами на электроэнергию после перехода к рыночным ценам для населения с 1 апреля 2021 года? Стыдливо умалчивают,а ведь водоканалам уже урезали ночные тарифы на электроэнергию при переходе к рынку!
отменять такой тариф это выстрел себе же в ногу , это усложняет работу электро производителям , это тот момент когда в принципе обе стороны должны быть очень заинтересованы и интересы совпадают. Но это по логике . А по правде для юриков отменили в прошлом году
чем идиоты сами себе в ногу и стреляют , но логика в нашей стране не действует ...
пока еще для юриков ночной тариф раза в два ниже...
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Shaman
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Додано: Нед 24 січ, 2021 20:27
Можно ночью жить, а днем спать.
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p_a_l
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Додано: Нед 24 січ, 2021 22:00
Shaman написав: yama написав: borzol написав:
А кто может сообщить,что будет с двух,-трехзонными тарифами на электроэнергию после перехода к рыночным ценам для населения с 1 апреля 2021 года? Стыдливо умалчивают,а ведь водоканалам уже урезали ночные тарифы на электроэнергию при переходе к рынку!
отменять такой тариф это выстрел себе же в ногу , это усложняет работу электро производителям , это тот момент когда в принципе обе стороны должны быть очень заинтересованы и интересы совпадают. Но это по логике . А по правде для юриков отменили в прошлом году
чем идиоты сами себе в ногу и стреляют , но логика в нашей стране не действует ...
пока еще для юриков ночной тариф раза в два ниже...
не знал. это точно ? вы уверенны ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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yama
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Додано: Нед 24 січ, 2021 22:18
yama написав: Shaman написав: borzol написав:
А кто может сообщить,что будет с двух,-трехзонными тарифами на электроэнергию после перехода к рыночным ценам для населения с 1 апреля 2021 года? Стыдливо умалчивают,а ведь водоканалам уже урезали ночные тарифы на электроэнергию при переходе к рынку!
пока еще для юриков ночной тариф раза в два ниже...
не знал. это точно ? вы уверенны ?
тут многа букаф viewtopic.php?p=4960952#p4960952
вырезка
========
Матчасть
Немного матчасти - на текущий момент цена э/энергии для промышленных потребителей состоит из:
- цена покупки на рынках, в основном на РДН (ринок на добу наперед)
- транспортировка Укрэнерго (магистральная) – устанавливает НКРЭ
- Транспортировка облэнерго (для каждой области своя, бывает для 1 и 2 класса – они сильно отличаются) - устанавливает НКРЭ
- наценка поставщика – 1,5-2% от суммы или 5 коп за кВТ*ч – несущественно
Очень важно – ценообразование на РДН – это основной рынок. Э/энергия продается по часам – каждый час своя цена. Действует две цены – условно ночная (23-7) и дневная (8-23). Так вот, макс ночная цена за 1 кВт*ч - 96 коп, дневная – 2,05 грн. ИМХО, это рудимент времен Энергорынка и сейчас это надо прибить – но возможно чего-то не знаю.
=========
насколько знаю, ничего не изменилось. разве что граничные цены увеличили. завтра посмотрю
но есть нюанс - у кого Вы покупаете. есть поставщики, которые транслируют на Вас свои закупочные цены на РДН плюс свой %. Тогда Ваша средняя цена будет зависеть, когда Вы потребляете.
а есть поставщики (обычно вышедшие из облэнерго), которые продают Вам по некой средней. Там такого эффекта нет. у них уже нет зонального тарифа
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Shaman
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