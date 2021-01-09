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Нічний тариф на електрику: як
правильно користуватися,...

Нічний тариф на електрику: як правильно користуватися,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 22:32

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Власники дво- та тризонних лічильників сплачують менше за електроенергію


Об этом сообщает YASNO.
https://yasno.com.ua/news/b2c_news/How_ ... ity_tariff
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"Львовский аферист Ш." отменил постановой те тарифы.

Страна ОЗ :roll:
Шли в Европу.
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EKO
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 22:45

Амвросий
Покупаете счетчик сами, подходящий по вашей требуемой мощности. Потом идете в ваше рай/обл-энерго и пишете заявление типа "прошу сменить счетчик на такой-то (указываете серийник вашего счетчика)". Они его принимают на поверку вместе с заявлением. Через недельку-две (как сделают поверку) они вам звонят и договариваются о времени, когда придет монтажник и будет делаться замена. Причем, что удивительно, все бесплатно - не считая, конечно, стоимости самого счетчика. Сам был в шоке, но факт.
BlackFedor
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 23:32

Re: Нічний тариф на електрику: як правильно користуватися,..

счетчик окупается года полтора - два, так что до прояснения с единым тарифом весной - летом смысла ставить уже нет


а в целом рекомендация как от 1+1: загружайте в стиралку побольше белья, посуду мойте одной губкой
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 00:47

  BlackFedor написав:Амвросий
Покупаете счетчик сами, подходящий по вашей требуемой мощности. Потом идете в ваше рай/обл-энерго и пишете заявление типа "прошу сменить счетчик на такой-то (указываете серийник вашего счетчика)". Они его принимают на поверку вместе с заявлением. Через недельку-две (как сделают поверку) они вам звонят и договариваются о времени, когда придет монтажник и будет делаться замена. Причем, что удивительно, все бесплатно - не считая, конечно, стоимости самого счетчика. Сам был в шоке, но факт.

Поменяли 2 счетчика за счет ДТЕК.Написал чтоб поверили старые,как раз 15 лет,но буду благодарен за двузонный за их счёт :D .Поменяли в течении 2 недель.
Если вас заставляют сменить приборы за свой счет, не торопитесь это делать. :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 00:52

  Амвросий написав:а что нужно чтобы двухзонный поставить?

если прибор учета устаревший,срок поверки,плановая замена и т.д.
https://kosatka.media/category/blog/new ... oschetchik

Електролічильники згодом виходять з ладу і вимагають заміни навіть при обережному користуванні і відсутності втручання в його роботу. Кожен пристрій розрахований на певний період роботи, протягом якого спожита електрична енергія вимірюється коректно. Цей період називається «міжповірочний інтервал». Коли він наближається до завершення, електролічильник необхідно здати на перевірку. Крім того, якщо у споживача або у фахівців компанії виникають підозри, що електроенергія враховується неправильно, сторони можуть ініціювати перевірку лічильника і, як наслідок, його заміну.
https://www.dtek-kem.com.ua/ua/faq

Киянам легче https://www.dtek-kem.com.ua/ua/news/kiy ... tromerezhi
Мизантрóп
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