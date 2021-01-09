Об этом сообщает YASNO.
В летаргическом сне или в коме были? Уже месяц почти как никто ничего не "сообщает"
404
Not Found
"Львовский аферист Ш." отменил постановой те тарифы.
Страна ОЗ
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Додано: Нед 24 січ, 2021 22:32
Об этом сообщает YASNO.
В летаргическом сне или в коме были? Уже месяц почти как никто ничего не "сообщает"
404
Not Found
"Львовский аферист Ш." отменил постановой те тарифы.
Страна ОЗ
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Нед 24 січ, 2021 22:45
Амвросий
Покупаете счетчик сами, подходящий по вашей требуемой мощности. Потом идете в ваше рай/обл-энерго и пишете заявление типа "прошу сменить счетчик на такой-то (указываете серийник вашего счетчика)". Они его принимают на поверку вместе с заявлением. Через недельку-две (как сделают поверку) они вам звонят и договариваются о времени, когда придет монтажник и будет делаться замена. Причем, что удивительно, все бесплатно - не считая, конечно, стоимости самого счетчика. Сам был в шоке, но факт.
Додано: Нед 24 січ, 2021 23:32
Re: Нічний тариф на електрику: як правильно користуватися,..
счетчик окупается года полтора - два, так что до прояснения с единым тарифом весной - летом смысла ставить уже нет
а в целом рекомендация как от 1+1: загружайте в стиралку побольше белья, посуду мойте одной губкой
Додано: Пон 25 січ, 2021 00:47
Поменяли 2 счетчика за счет ДТЕК.Написал чтоб поверили старые,как раз 15 лет,но буду благодарен за двузонный за их счёт .Поменяли в течении 2 недель.
Если вас заставляют сменить приборы за свой счет, не торопитесь это делать.
Додано: Пон 25 січ, 2021 00:52
если прибор учета устаревший,срок поверки,плановая замена и т.д.
Електролічильники згодом виходять з ладу і вимагають заміни навіть при обережному користуванні і відсутності втручання в його роботу. Кожен пристрій розрахований на певний період роботи, протягом якого спожита електрична енергія вимірюється коректно. Цей період називається «міжповірочний інтервал». Коли він наближається до завершення, електролічильник необхідно здати на перевірку. Крім того, якщо у споживача або у фахівців компанії виникають підозри, що електроенергія враховується неправильно, сторони можуть ініціювати перевірку лічильника і, як наслідок, його заміну.
Киянам легче
Додано: Пон 25 січ, 2021 10:40
Таки да,в нашем доме с момента постройки стояли двухзонные счетчики российского производства, когда подошел срок поверки оказалось что сейчас их не могут проверить, честно говоря я так и не понял почему, и нужно заменить на новые местного производства при этом поставщик электроэнергии хотел поиметь с каждой квартиры по 1400 грн., но был успешно послан руководством ОСМД в нужном направлении...через месяц счетчики заменинили совершенно бесплатно
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 25 січ, 2021 10:45
Re: Нічний тариф на електрику: як правильно користуватися,..
Так вроде же отменили ночной тариф для населения. У меня в личном кабинете поставщика электроенергии уже один тариф указан - 1.68, хотя еще в начале января было два тарифа - день/ночь.
Додано: Пон 25 січ, 2021 10:57
Додано: Пон 25 січ, 2021 14:01
Заплатил за все, электросчетчик, проект, программирование, подключение 7500 гривен . Через год счетчик умер, теперь снова нужно покупать счетчик и только у них тогда они ставят его у себя на гарантию на 7 лет. Пока с экономить не удалось. Не гарантия что наша власть завтра и этот тариф отменит когда заработают деньги. Бесплатный сыр только в мышеловке.
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