У зв'язку з початком масової вакцинації очікування міжнародних інвесторів на 2021 рік досить позитивні.
Дивися повний текст Неефективна вакцинація може уповільнити відновлення економіки, – засновник ICU.
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Додано: Нед 24 січ, 2021 19:09
Неефективна вакцинація може уповільнити відновлення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Неефективна вакцинація може уповільнити відновлення економіки, – засновник ICU.
Додано: Нед 24 січ, 2021 19:09
не стоит вообще это вводить как обязательную вещь
тьма тьмущая людей и так скрытно переболело.
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