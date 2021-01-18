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Неефективна вакцинація може
уповільнити відновлення...

Неефективна вакцинація може уповільнити відновлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 19:09

Неефективна вакцинація може уповільнити відновлення...

Пропонуємо до обговорення:
У зв'язку з початком масової вакцинації очікування міжнародних інвесторів на 2021 рік досить позитивні.

Дивися повний текст Неефективна вакцинація може уповільнити відновлення економіки, – засновник ICU.
R2
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не стоит вообще это вводить как обязательную вещь
тьма тьмущая людей и так скрытно переболело.
Juna
 
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Ковид слишком удачно и вовремя появился.
И с помощью него многие решили свои проблемки.
straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 22:34

  straponesa написав:Ковид слишком удачно и вовремя появился.
И с помощью него многие решили свои проблемки.

Или "появили". Где то так с третьей попытки.
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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