У зв'язку з початком масової вакцинації очікування міжнародних інвесторів на 2021 рік досить позитивні.
Дивися повний текст Неефективна вакцинація може уповільнити відновлення економіки, – засновник ICU.
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Додано: Нед 24 січ, 2021 19:09
Неефективна вакцинація може уповільнити відновлення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Неефективна вакцинація може уповільнити відновлення економіки, – засновник ICU.
Додано: Нед 24 січ, 2021 19:09
не стоит вообще это вводить как обязательную вещь
тьма тьмущая людей и так скрытно переболело.
Додано: Нед 24 січ, 2021 22:05
Ковид слишком удачно и вовремя появился.
И с помощью него многие решили свои проблемки.
Додано: Нед 24 січ, 2021 22:34
Или "появили". Где то так с третьей попытки.
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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