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Пандемія досі становить загрозу
для світової економіки —...

Пандемія досі становить загрозу для світової економіки —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 19:57

Пандемія досі становить загрозу для світової економіки —...

Пропонуємо до обговорення:
Пандемія коронавірусу досі створює великі ризики для Єврозони і світової економіки.

Дивися повний текст Пандемія досі становить загрозу для світової економіки — Лагард.
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