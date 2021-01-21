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Купівля нерухомості вперше: скільки українців звільнили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 січ, 2021 20:25
Пропонуємо до обговорення:
За 9 місяців 2020 року 4,33 тисячі українців були звільнені від сплати пенсійного збору при купівлі нерухомості вперше.
Дивися повний текст Купівля нерухомості вперше: скільки українців звільнили від сплати пенсійного збору
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Додано: Нед 24 січ, 2021 20:25
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П'ят 22 січ, 2021 14:25
catice