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Купівля нерухомості вперше:
скільки українців звільнили...

Купівля нерухомості вперше: скільки українців звільнили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 20:25

Купівля нерухомості вперше: скільки українців звільнили...

Пропонуємо до обговорення:
За 9 місяців 2020 року 4,33 тисячі українців були звільнені від сплати пенсійного збору при купівлі нерухомості вперше.

Дивися повний текст Купівля нерухомості вперше: скільки українців звільнили від сплати пенсійного збору.
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а также организации иностранных государств
дискриминация.
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