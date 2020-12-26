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Forbes склав рейтинг найщедріших мільярдерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 січ, 2021 22:40
Пропонуємо до обговорення:
Американське видання Forbes склало рейтинг найщедріших мільярдерів США. Видання підрахувало, скільки вони витратили на благодійність за все життя. Суми пожертвувань розраховані станом на 2020 рік, а капітал - станом на 14 січня 2021 року.
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Додано: Нед 24 січ, 2021 22:40
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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