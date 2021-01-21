Україна встановила історичний рекорд імпорту вина

Джон написав:потребители алкоголя делятся на 2 категории 99% тех кому лишь бы "залить баки" для них на стол бодяга и дешевая водяра самое то...наливать им многолетнее «Кьянти» это как свинью кормить икрой.. ну а вот 1% которые употребляют ради самого процесса а не его результатов.. там да там могут оценить что в бутылке, не по градусу а по качеству..таков наш мир.
Вы сами и ответили, почему Вино, которым воссторгались древние греки - сейчас в загоне.
-"бизнес" не может бороться с качеством.
- Значит качество, как и культура в загоне - это не кошерно.
- Но что значит добраться вечером до телевизора, со стаканчиком холодного хереса(Токайского), и потягивать его до сна...
- Или 100 грам "вишни на коньяке"(из собственного погреба) с киевской "Олёнкой" - "можно и целую свадьбу сыграть"