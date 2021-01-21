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Україна встановила історичний
рекорд імпорту вина

Україна встановила історичний рекорд імпорту вина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 22:58

  Джон написав:
  Kudrjavuy написав:культура его потребления
потребители алкоголя делятся на 2 категории 99% тех кому лишь бы "залить баки" для них на стол бодяга и дешевая водяра самое то...наливать им многолетнее «Кьянти» это как свинью кормить икрой.. ну а вот 1% которые употребляют ради самого процесса а не его результатов.. там да там могут оценить что в бутылке, не по градусу а по качеству..таков наш мир.

Вы сами и ответили, почему Вино, которым воссторгались древние греки - сейчас в загоне.
-"бизнес" не может бороться с качеством.
- Значит качество, как и культура в загоне - это не кошерно.
- Но что значит добраться вечером до телевизора, со стаканчиком холодного хереса(Токайского), и потягивать его до сна...
- Или 100 грам "вишни на коньяке"(из собственного погреба) с киевской "Олёнкой" - "можно и целую свадьбу сыграть"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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