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В ДПС пропонують за несплату
податків притягувати до...

В ДПС пропонують за несплату податків притягувати до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 09:37

В ДПС пропонують за несплату податків притягувати до...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні необхідно посилювати заходи і відповідальність за несплату податків, зокрема, притягувати до кримінальної відповідальності.

Дивися повний текст В ДПС пропонують за несплату податків притягувати до кримінальної відповідальності.
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 09:37

Вся загвоздка в переписи, если ее провести то окажется что в стране 25млн людей(так считают по потреблению хлеба), и там посыпятся вопросы откуда было столько людей на выборах, на кого пошли субсидии, пенсии и другие бюджетные расходы. Да и вообще было 52 млн у нас что война была где люди?
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