В Україні необхідно посилювати заходи і відповідальність за несплату податків, зокрема, притягувати до кримінальної відповідальності.
Дивися повний текст В ДПС пропонують за несплату податків притягувати до кримінальної відповідальності.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 09:37
В ДПС пропонують за несплату податків притягувати до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ДПС пропонують за несплату податків притягувати до кримінальної відповідальності.
Додано: Пон 25 січ, 2021 09:37
Вся загвоздка в переписи, если ее провести то окажется что в стране 25млн людей(так считают по потреблению хлеба), и там посыпятся вопросы откуда было столько людей на выборах, на кого пошли субсидии, пенсии и другие бюджетные расходы. Да и вообще было 52 млн у нас что война была где люди?
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