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В ДПС пропонують за несплату
податків притягувати до...

В ДПС пропонують за несплату податків притягувати до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 09:37

В ДПС пропонують за несплату податків притягувати до...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні необхідно посилювати заходи і відповідальність за несплату податків, зокрема, притягувати до кримінальної відповідальності.

Дивися повний текст В ДПС пропонують за несплату податків притягувати до кримінальної відповідальності.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 11:01

Причем, эти 1400 автомобилей, как правило, куплены разными главами за уже уплаченные налоги.
astatempo
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 11:02

Я не понимаю как руководитель налоговой службы
ну если не понимаешь, то наверно не на своем месте. Трепаться не мешки таскать. Я как гражданин "понимаю" что "конверты" не существуют сами по себе, я как гражданин "понимаю" что мои налоги используются нерационально и это мягко сказано, я как гражданин "понимаю" что уголовная ответственность есть, но судя по всему она продается и покупается.
Алексей Любченко уже пора начать "понимать" или освободи место другому, хотя толку, лучше просто помолчи, не зли ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 11:23

Коли якесь "найвеличніше непорозуміння" коштує нам 3,5 ляма на день, а мати має жити на 100 грн. на день, то чи буду на 100% сплачувати податки, які прожере нєлох і його шобла чи допоможу матері і бабці? Відповідь очевидна. Спочатку ота "єліта" почне жити по справедливому, а далі поговоримо.
daonet
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 11:29

Если глава ГНС говорит о 1400 купленных автомобилей "элитных" марок, то глава ГНС в таком случае должен располагать соответствующими статистическими данными (не может же чиновник такого уровня взять информацию с потолка?). В свою очередь, статистические данные должны быть составлены на основании определенной информации. В данном случае это информация о том, что конкретный "элитный" автомобиль был продан кем-то кому-то. Что мешает уже сейчас проводить базовый анализ таких покупок? Много данных уже есть в открытых и/или служебных реестрах, проанализировав которые можно составить базовое представление о статусе продавца и покупателя, и о чистоте сделки...


В общем, формула как всегда простая. С таким уровнем коррупции, как у нас сейчас, до верхушки вряд ли кто-то доберется. Всё давление пойдет на средняков и мелких, которые еще больше будут возмущаться, а дальше - привет Польша, Чехия и так далее.
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 15:09

Поясніть, будь ласка, про що він:
"«... — від завтра має все запрацювати: 5 тис. — отже, 5 тис. платіж; 50 тис. готівкою — отже, 50 тис. готівкою. Тоді воно все буде правильно обертатися, і гроші будуть працювати в економіці», — розповів Олексій Любченко."?
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