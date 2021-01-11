В ДПС пропонують за несплату податків притягувати до...

Додано: Пон 25 січ, 2021 11:29

Если глава ГНС говорит о 1400 купленных автомобилей "элитных" марок, то глава ГНС в таком случае должен располагать соответствующими статистическими данными (не может же чиновник такого уровня взять информацию с потолка?). В свою очередь, статистические данные должны быть составлены на основании определенной информации. В данном случае это информация о том, что конкретный "элитный" автомобиль был продан кем-то кому-то. Что мешает уже сейчас проводить базовый анализ таких покупок? Много данных уже есть в открытых и/или служебных реестрах, проанализировав которые можно составить базовое представление о статусе продавца и покупателя, и о чистоте сделки...





В общем, формула как всегда простая. С таким уровнем коррупции, как у нас сейчас, до верхушки вряд ли кто-то доберется. Всё давление пойдет на средняков и мелких, которые еще больше будут возмущаться, а дальше - привет Польша, Чехия и так далее.