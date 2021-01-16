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В ДПС пропонують за несплату
податків притягувати до...

В ДПС пропонують за несплату податків притягувати до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 20:09

  myko написав:Поясніть, будь ласка, про що він:
"«... — від завтра має все запрацювати: 5 тис. — отже, 5 тис. платіж; 50 тис. готівкою — отже, 50 тис. готівкою. Тоді воно все буде правильно обертатися, і гроші будуть працювати в економіці», — розповів Олексій Любченко."?


А что тут пояснить можно?
Не к ночи упомянутый товарищ трудился на государство почти 30 лет, в налоговой. С небольшими перерывами. Все знают, что ЗП там были не самые высокие, в лучшем случае чистыми платили до 1 тыс долларов в эквиваленте, и только последние лет пять сделали по несколько тысяч у.е, да и то, у топов.
При этом, этот "непонимающий", не стесняясь декларирует землю гектарами, в банках полторы сотни тысяч долларов в эквиваленте и очевидно что не на последние умудрился купить в 2015 году двухлетний Land Rover Evoque за 900 тысяч гривень, который скромно записал на жену.
И это только то, что он засветил официально.
Там он про колеса говорил что то? Так может это он себя имел ввиду?

Так что, чья бы корова мычала.
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 20:13

бла-бла-бла-бла
очередная говорящая голова на уши лохтората...
ну шо он ноет за эти жалкие машины и 50тыщ наличкой?
почему эта говорящая голова ни разу не заикнулась за офшоры? Вот туда уводят деньги от налогов, а то, шо он озвучил, просто пыль.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 08:40

Найсмішніше, що вся ця рать негідників від ДПС аж скрегоче аби « оподаткувати» простого українця... а чиновників- зась... погляньте, які маєтки у цих негідників і питання відпадають на віки...
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 09:56

EKO

Вот только хотел написать, что было бы неплохо узнать на чем ездит этот товарищ Любченко, и как раз увидел ваш комментарий. И я уверен, что из вышеперечисленных автомобилей 70% были куплены чинушами, их женами, детьми или любовницами. так там надо вопрос не об налогообложении ставить, а о коррупции в особо крупных размерах
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>А ця культура (через яку, зокрема, гинуть люди, не одержуючи вчасно допомоги в лікарнях)

%тут має бути жарт про "Велике Будівництво" доріг, профінансоване з фонду протидії коронавірусу%
nighthawk5
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