В ДПС пропонують за несплату податків притягувати до...
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myko написав:Поясніть, будь ласка, про що він: "«... — від завтра має все запрацювати: 5 тис. — отже, 5 тис. платіж; 50 тис. готівкою — отже, 50 тис. готівкою. Тоді воно все буде правильно обертатися, і гроші будуть працювати в економіці», — розповів Олексій Любченко."?
А что тут пояснить можно? Не к ночи упомянутый товарищ трудился на государство почти 30 лет, в налоговой. С небольшими перерывами. Все знают, что ЗП там были не самые высокие, в лучшем случае чистыми платили до 1 тыс долларов в эквиваленте, и только последние лет пять сделали по несколько тысяч у.е, да и то, у топов. При этом, этот "непонимающий", не стесняясь декларирует землю гектарами, в банках полторы сотни тысяч долларов в эквиваленте и очевидно что не на последние умудрился купить в 2015 году двухлетний Land Rover Evoque за 900 тысяч гривень, который скромно записал на жену. И это только то, что он засветил официально. Там он про колеса говорил что то? Так может это он себя имел ввиду?
Так что, чья бы корова мычала.
Шли в Европу. Где то там и оказались В зеленой vjevjope
бла-бла-бла-бла очередная говорящая голова на уши лохтората... ну шо он ноет за эти жалкие машины и 50тыщ наличкой? почему эта говорящая голова ни разу не заикнулась за офшоры? Вот туда уводят деньги от налогов, а то, шо он озвучил, просто пыль.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Вот только хотел написать, что было бы неплохо узнать на чем ездит этот товарищ Любченко, и как раз увидел ваш комментарий. И я уверен, что из вышеперечисленных автомобилей 70% были куплены чинушами, их женами, детьми или любовницами. так там надо вопрос не об налогообложении ставить, а о коррупции в особо крупных размерах