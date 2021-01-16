В ДПС пропонують за несплату податків притягувати до...

Додано: Пон 25 січ, 2021 20:13

бла-бла-бла-бла

очередная говорящая голова на уши лохтората...

ну шо он ноет за эти жалкие машины и 50тыщ наличкой?

почему эта говорящая голова ни разу не заикнулась за офшоры? Вот туда уводят деньги от налогов, а то, шо он озвучил, просто пыль.

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.