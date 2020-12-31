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Кількість вакансій віддаленої роботи зросла на чверть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 січ, 2021 09:59
Пропонуємо до обговорення:
Під час жорстких карантинних обмежень особливо зростає попит на віддалену роботу.
Дивися повний текст Кількість вакансій віддаленої роботи зросла на чверть
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