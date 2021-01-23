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У 2020 році понад 5 тис. українців
відкрили бізнес у Польщі

У 2020 році понад 5 тис. українців відкрили бізнес у Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 10:11

У 2020 році понад 5 тис. українців відкрили бізнес у Польщі

Пропонуємо до обговорення:
У Польщі в 2020 році на 22% збільшилася кількість індивідуальних підприємців-громадян України.

Дивися повний текст У 2020 році понад 5 тис. українців відкрили бізнес у Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 10:11

Мало того, активно приглашают украинцев на них работать.
p_a_l
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