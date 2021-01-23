У Польщі в 2020 році на 22% збільшилася кількість індивідуальних підприємців-громадян України.
Дивися повний текст У 2020 році понад 5 тис. українців відкрили бізнес у Польщі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 січ, 2021 10:11
У 2020 році понад 5 тис. українців відкрили бізнес у Польщі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У 2020 році понад 5 тис. українців відкрили бізнес у Польщі.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|