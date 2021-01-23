В Україні вирішили не продовжувати локдаун.
Дивися повний текст Чому не продовжили локдаун в Україні: в МОЗ пояснили.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 10:52
Чому не продовжили локдаун в Україні: в МОЗ пояснили
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Дивися повний текст Чому не продовжили локдаун в Україні: в МОЗ пояснили.
Додано: Пон 25 січ, 2021 10:52
Дозвольте барам/ресторанам працювати до 24:00, цей бізнес на межі виживання
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