В Україні вирішили не продовжувати локдаун.
Дивися повний текст Чому не продовжили локдаун в Україні: в МОЗ пояснили.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 10:52
Чому не продовжили локдаун в Україні: в МОЗ пояснили
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому не продовжили локдаун в Україні: в МОЗ пояснили.
Додано: Пон 25 січ, 2021 10:52
Дозвольте барам/ресторанам працювати до 24:00, цей бізнес на межі виживання
Додано: Пон 25 січ, 2021 14:59
Re: Чому не продовжили локдаун в Україні: в МОЗ пояснили
Не було ніяких підстав для цього локдауну, немає також підстав для подальших обмежень.
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