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Чому не продовжили локдаун
в Україні: в МОЗ пояснили

Чому не продовжили локдаун в Україні: в МОЗ пояснили
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 10:52

Чому не продовжили локдаун в Україні: в МОЗ пояснили

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вирішили не продовжувати локдаун.

Дивися повний текст Чому не продовжили локдаун в Україні: в МОЗ пояснили.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 10:52

Дозвольте барам/ресторанам працювати до 24:00, цей бізнес на межі виживання
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:59

Re: Чому не продовжили локдаун в Україні: в МОЗ пояснили

Не було ніяких підстав для цього локдауну, немає також підстав для подальших обмежень.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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