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Фінансування програми субсидій потрібно збільшити на 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 січ, 2021 12:31
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство соціальної політики просить Міністерство фінансів про збільшення фінансування програми субсидій на 10 млрд гривень.
Дивися повний текст Фінансування програми субсидій потрібно збільшити на 10 млрд гривень — Лазебна
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R2
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Додано: Пон 25 січ, 2021 12:31
Сами рождают бедность в стране.... потом героически с этим борятся.
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anton_gms
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Додано: Пон 25 січ, 2021 12:50
anton_gms написав:
Сами рождают бедность в стране.... потом героически с этим борятся.
Рождают для того, чтобы кое-кто стал богаче. Эдакое перераспределение доходов в пользу избранных (хозяев слуг).
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Ragnar
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