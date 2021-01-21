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Фінансування програми субсидій
потрібно збільшити на 10...

Фінансування програми субсидій потрібно збільшити на 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 12:31

Фінансування програми субсидій потрібно збільшити на 10...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство соціальної політики просить Міністерство фінансів про збільшення фінансування програми субсидій на 10 млрд гривень.

Дивися повний текст Фінансування програми субсидій потрібно збільшити на 10 млрд гривень — Лазебна.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 12:31

Сами рождают бедность в стране.... потом героически с этим борятся.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 12:50

  anton_gms написав:Сами рождают бедность в стране.... потом героически с этим борятся.

Рождают для того, чтобы кое-кто стал богаче. Эдакое перераспределение доходов в пользу избранных (хозяев слуг).
Ragnar
 
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