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Криптовалюта Ethereum встановила новий ціновий рекорд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 січ, 2021 13:19
Пропонуємо до обговорення:
Криптовалюта Ethereum встановила новий рекорд собівартості у понад 1450 доларів США.
Дивися повний текст Криптовалюта Ethereum встановила новий ціновий рекорд
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Додано: Пон 25 січ, 2021 13:19
дальше идем на 1600 к 01 февраля 2021 года
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