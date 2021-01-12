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Криптовалюта Ethereum
встановила новий ціновий рекорд

Криптовалюта Ethereum встановила новий ціновий рекорд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 13:19

Криптовалюта Ethereum встановила новий ціновий рекорд

Пропонуємо до обговорення:
Криптовалюта Ethereum встановила новий рекорд собівартості у понад 1450 доларів США.

Дивися повний текст Криптовалюта Ethereum встановила новий ціновий рекорд.
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дальше идем на 1600 к 01 февраля 2021 года
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