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Головбух держпідприємства намагався приховати від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 січ, 2021 13:22
Пропонуємо до обговорення:
Податкова міліція Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (ДФС) під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора завершила досудове розслідування за фактом ухилення від сплати обов'язкового платежу частини чистого прибутку керівництвом держпідприємства.
Дивися повний текст Головбух держпідприємства намагався приховати від податківців понад 157 млн грн
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Додано: Пон 25 січ, 2021 13:23
Все правильно делал главбух. Государство — это паразит, а налоги — грабеж
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