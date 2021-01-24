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Із зарплат українців почнуть
знімати відрахування на...

Із зарплат українців почнуть знімати відрахування на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:15

Із зарплат українців почнуть знімати відрахування на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Дивися повний текст Із зарплат українців почнуть знімати відрахування на \"другу пенсію\" в 2023-му.
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:15

А страхование отчислений в накопительный фонд, в случае нерационального использования средств этих фондов?
tvd4
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 15:01

Фонды должны быть гарантированы государством.
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