Про це розповіла голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.
Дивися повний текст Із зарплат українців почнуть знімати відрахування на \"другу пенсію\" в 2023-му.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 14:15
Із зарплат українців почнуть знімати відрахування на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Із зарплат українців почнуть знімати відрахування на \"другу пенсію\" в 2023-му.
Додано: Пон 25 січ, 2021 14:15
А страхование отчислений в накопительный фонд, в случае нерационального использования средств этих фондов?
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