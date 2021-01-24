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Із зарплат українців почнуть
знімати відрахування на...

Із зарплат українців почнуть знімати відрахування на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:15

Із зарплат українців почнуть знімати відрахування на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Дивися повний текст Із зарплат українців почнуть знімати відрахування на \"другу пенсію\" в 2023-му.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:15

А страхование отчислений в накопительный фонд, в случае нерационального использования средств этих фондов?
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 15:01

Фонды должны быть гарантированы государством.
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 16:07

Re: Із зарплат українців почнуть знімати відрахування на...

звучит нормально но подозреваю на практике все как всегда будет через кхм... опу
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 17:53

Да все просто. Государство очень хочет установить какой-то минимальный уровень пенсии (к примеру - 1000 грн), а все остальное работник должен накопить сам за 30 лет работы. Очередной кидок тех кто родился в 90-х, так как они, имея по 15 лет стажа, за оставшиеся 15 лет нужной суммы не накопят и будут получать копеечную пенсию от государства. Хоть не факт и то, что отработав 30 лет и делав отчисления - они не превратятся в фантики.
777serg87
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 20:03

Всё будет разворовано,для того всё и делается.
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 22:04

Давайте как в Гонконге: пенсия человека - это его счёт, которым он только и может распоряжаться.
icegood1980
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