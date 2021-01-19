Про це розповіла голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.
Дивися повний текст Із зарплат українців почнуть знімати відрахування на \"другу пенсію\" в 2023-му.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 14:15
Із зарплат українців почнуть знімати відрахування на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Із зарплат українців почнуть знімати відрахування на \"другу пенсію\" в 2023-му.
Додано: Пон 25 січ, 2021 14:15
А страхование отчислений в накопительный фонд, в случае нерационального использования средств этих фондов?
Додано: Пон 25 січ, 2021 16:07
Re: Із зарплат українців почнуть знімати відрахування на...
звучит нормально но подозреваю на практике все как всегда будет через кхм... опу
Додано: Пон 25 січ, 2021 17:53
Да все просто. Государство очень хочет установить какой-то минимальный уровень пенсии (к примеру - 1000 грн), а все остальное работник должен накопить сам за 30 лет работы. Очередной кидок тех кто родился в 90-х, так как они, имея по 15 лет стажа, за оставшиеся 15 лет нужной суммы не накопят и будут получать копеечную пенсию от государства. Хоть не факт и то, что отработав 30 лет и делав отчисления - они не превратятся в фантики.
Додано: Пон 25 січ, 2021 22:04
Давайте как в Гонконге: пенсия человека - это его счёт, которым он только и может распоряжаться.
Додано: Вів 26 січ, 2021 03:06
Какой курс доллара был в 2005? За 20-30 лет инфляция съест ваши гривневые накопления в так называемом фонде. Сейчас в пенсионный платится 22% с зарплаты и денег на всех пенсионеров не хватает.
Я могу и сам накапливать свои деньги в твердой валюте или каких-то активах. Для чего мне государство?
Это просто способ повысить налоговые отчисления в бюджет. Никакой пенсии с этих 2% вы не получите.
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