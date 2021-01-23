Українцям можуть компенсувати субсидіями втрати за комунальні платежі за січень.
Дивися повний текст Українцям можуть компенсувати втрати за комуналку за січень, — Разумков.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 15:19
Українцям можуть компенсувати втрати за комуналку за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям можуть компенсувати втрати за комуналку за січень, — Разумков.
Додано: Пон 25 січ, 2021 15:19
Как уже надоело это враньё.Субсидии назначенные на отопительный сезон 2020-2021 ни как не привязали к ежемесячному подорожанию газа и подорожанию электроэнергии.Пересчётов ни кто не производит.БРЕХУНЫ.
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