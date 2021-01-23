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Українцям можуть компенсувати
втрати за комуналку за...

Українцям можуть компенсувати втрати за комуналку за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 15:19

Українцям можуть компенсувати втрати за комуналку за...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям можуть компенсувати субсидіями втрати за комунальні платежі за січень.

Дивися повний текст Українцям можуть компенсувати втрати за комуналку за січень, — Разумков.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 15:19

Как уже надоело это враньё.Субсидии назначенные на отопительный сезон 2020-2021 ни как не привязали к ежемесячному подорожанию газа и подорожанию электроэнергии.Пересчётов ни кто не производит.БРЕХУНЫ.
sena_2008atp
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