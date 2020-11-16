Банкнота 200 гривень четвертого покоління – серед номінантів щорічного міжнародного конкурсу «Банкнота року»
Дивися повний текст Українська купюра стала номінантом міжнародного конкурсу «Банкнота року» (фото).
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Додано: Пон 25 січ, 2021 16:15
Українська купюра стала номінантом міжнародного конкурсу...
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Дивися повний текст Українська купюра стала номінантом міжнародного конкурсу «Банкнота року» (фото).
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