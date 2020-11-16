RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українська купюра стала номінантом
міжнародного конкурсу...

Українська купюра стала номінантом міжнародного конкурсу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 16:15

Українська купюра стала номінантом міжнародного конкурсу...

Пропонуємо до обговорення:
Банкнота 200 гривень четвертого покоління – серед номінантів щорічного міжнародного конкурсу «Банкнота року»

Дивися повний текст Українська купюра стала номінантом міжнародного конкурсу «Банкнота року» (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92241
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За рік Україна стала споживати менше електроенергії
R2 » Суб 23 січ, 2021 17:14
1 130
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 січ, 2021 17:14
moveton
Українська компанія придумала, як зробити звичайні купе... 1, 2, 3
R2 » П'ят 13 лис, 2020 17:46
23 3060
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лис, 2020 16:09
fiona98
Україна стала найгіршою країною Східної Європи за рівнем... 1, 2, 3
R2 » Пон 16 лис, 2020 20:13
25 3698
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лис, 2020 10:18
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.