Україна хоче отримати енергетичну незалежність від північного та східного сусідів. Зокрема, у Києві мають намір повністю відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі.
Дивися повний текст Україна відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 16:55
Україна відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі.
Додано: Пон 25 січ, 2021 16:55
И подсоединится к системе Германии - чтобы покупать за 30 центов/киловатт с местных ветрячков.
Додано: Пон 25 січ, 2021 17:42
Re: Україна відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі
какие ветряки.. там вроде как министра сняли из за них... плыл рыбак смотрит ветряки не крутят.. и задал вопрос - а как они энергию вырабатывают местным журналюгам если не крутят лопасти.. в итоге там к ним кабель кинут был с французских АЭС)).. Вот у нас будут гнать дешевую энергию с АЭС в ЕС а потом типа -- как купленную на рынке))-- продавть нам втридорога. Вот как всякие Роттердамы+ и -))когда нам продавали газпромовский газ с накруткой от барыги и говорил типа - мы независимы... ну пока кто то не пошутил и один "газонезависимый" персонаж не устроил шоу Прикрути... Прикрути).
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