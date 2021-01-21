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Україна відокремиться від
енергосистем Росії та Білорусі

Україна відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 16:55

Україна відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі

Пропонуємо до обговорення:
Україна хоче отримати енергетичну незалежність від північного та східного сусідів. Зокрема, у Києві мають намір повністю відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі.

Дивися повний текст Україна відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 16:55

И подсоединится к системе Германии - чтобы покупать за 30 центов/киловатт с местных ветрячков.
alex_t_1467
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 17:42

Re: Україна відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі

  alex_t_1467 написав:И подсоединится к системе Германии - чтобы покупать за 30 центов/киловатт с местных ветрячков.
какие ветряки.. там вроде как министра сняли из за них... плыл рыбак смотрит ветряки не крутят.. и задал вопрос - а как они энергию вырабатывают местным журналюгам если не крутят лопасти.. в итоге там к ним кабель кинут был с французских АЭС)).. Вот у нас будут гнать дешевую энергию с АЭС в ЕС а потом типа -- как купленную на рынке))-- продавть нам втридорога. Вот как всякие Роттердамы+ и -))когда нам продавали газпромовский газ с накруткой от барыги и говорил типа - мы независимы... ну пока кто то не пошутил и один "газонезависимый" персонаж не устроил шоу Прикрути... Прикрути).
Джон
 
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