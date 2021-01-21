Не "Ты", а "Вы", "судячи з коменту", не не угадал, плохой из тебя ясновидящий Ваш мир очень узок, и судя по всему он состоит или из прихожан церкви Порошенка или фанатов Квартала 95, вы наверное прихожанин
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 січ, 2021 21:29
Re: Україна відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі
Додано: Вів 26 січ, 2021 11:13
У нас каждый президент!
А Кулеба ещё и премьер-министр, и по вечерам, в темноте перед зеркалом примеряет котелок Черчилля.
Не забывай, "славный гений дел иностранных", что вход рупь, выход - два, повторный вход - три, а альтернативный - четыре. И что делать, если даже одного нет.
Додано: Вів 26 січ, 2021 11:26
Конишно ни закупалы, бо АЭС тогда еще запущена не была. А в 2014-2015 закупали аж бегом в РФ, когда веер был, и шоколадный планктон не жужжал.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Вів 26 січ, 2021 12:51
Re: Україна відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі
Ватному планктону нехіло було б знати, що є аварійні перетоки, а є планові закупки. Коли в Білорусі аварійно відключився недавно збудований блок АЕС, то ми їм, аварійно, дали 500 МВТ, коли в нас були морози, вони нам аварійно давали потужності. Так працює об'єднана система.
Інша справа - планові закупки, які почав Герус.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 26 січ, 2021 14:10
Дурачком не треба прикидатись.
В 2 турі було тільки два варіанти - "прихожан церкви Порошенка или фанатов Квартала 95".
Значить не голосував - значить доля країни до лампочки - Які проблеми тепер?
Додано: Вів 26 січ, 2021 14:15
Ок, в 2014-2015 закупляли, коли ситуація була критична з очевидних причин. Але з часом ситуацію виправили(за Порошенка). А зараз чому закупляють?
Додано: Вів 26 січ, 2021 14:28
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 26 січ, 2021 14:32
Re: Україна відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі
шутки пьяного мишутки. В ЕС избытка энергии в сезон потребления не наблюдается и никто дешево не подаст. Это хвала совку, что АЭС построил нам с таким ресурсом, да и то на подходе. Есть надежда только на уменьшение числа потребителей, пардон, депопуляцию - но с таким подходом можно и в каменный век скатиться.
текущие проблемы с дефицитом начинают ощущаться - участились скачки по целым районам Киева. Угля нет - нет маневровых мощностей. К холодам страна не готова.
дали будэ
Зараз переглядають цей форум: Kudrjavuy і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|