RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна відокремиться від
енергосистем Росії та Білорусі

Україна відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:01

  lapay написав:
  summacut написав:Конишно ни закупалы, бо АЭС тогда еще запущена не была. А в 2014-2015 закупали аж бегом в РФ, когда веер был, и шоколадный планктон не жужжал.

Ватному планктону нехіло було б знати, що є аварійні перетоки, а є планові закупки. Коли в Білорусі аварійно відключився недавно збудований блок АЕС, то ми їм, аварійно, дали 500 МВТ, коли в нас були морози, вони нам аварійно давали потужності. Так працює об'єднана система.
Інша справа - планові закупки, які почав Герус.

вооот. А в случае отделения от энергосистемы - такой фокус с аварийным снабжением из РФ и РБ уже не прокатит. И что-то я сомневаюсь что нынешние керманычи озаботятся на счет перестройки инфраструктуры для того чтобы в случае аварии полноценно получать энергию из ЕС. Да и стоимость этого "отделения" для бюджета тоже неплохо было б привести, а также экономическое обоснование - чем это будет выгоднее пересичному гражданину Украины.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
Повідомлень: 3219
З нами з: 06.01.16
Подякував: 9251 раз.
Подякували: 734 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:08

Re: Україна відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі

  RomanTik написав:Да и стоимость этого "отделения" для бюджета тоже неплохо было б привести, а также экономическое обоснование - чем это будет выгоднее пересичному гражданину Украины.

11,4 млрд гривень, половину дає Захід. В ОЕС перетоки енергії відбуваються автоматично.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11603
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 1334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:30

  lapay написав:11,4 млрд гривень, половину дає Захід. ..

согласен, для лидера оппозиции новой Франции Лепэна это не деньги.
Терять в принципе нечего - Ахметке нужно срочно реализовать "зелОную" энергию и куда лучше, если будет продавать куда-то на запад, а не нищим украинцам.
Экономическое обоснование все же не помешало бы, помимо прочего..
sequence
 
Повідомлень: 4503
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1077 раз.
Подякували: 1199 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:41

Re: Україна відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі

  sequence написав:Экономическое обоснование все же не помешало бы, помимо прочего..

Спочатку французьку вивчи, хоча б коронну фразу соратників:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11603
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 1334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:48

Re: Україна відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі

блін яка тут може бути дискуссія ?
де дешевше там і купувати, але хаба десь є дешевше 900 грн за Мегават від Українських АЕС ??? а Щодо Греманії то там літом буває відємна ціна но електрику, тобто можна брати електрику і ще за це будуть доплачувати .
Щодо РФ то окрема тема не будем її чіпати
yama
 
Повідомлень: 3237
З нами з: 12.08.17
Подякував: 6514 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:22

  yama написав:блін яка тут може бути дискуссія ?
де дешевше там і купувати, але хаба десь є дешевше 900 грн за Мегават від Українських АЕС ??? а Щодо Греманії то там літом буває відємна ціна но електрику, тобто можна брати електрику і ще за це будуть доплачувати .
Щодо РФ то окрема тема не будем її чіпати

Т.Е. формула "Роттердам +" было плохо - а веерные отключения и повышения цен это хорошо!
Чем же теперь Вы недовольны?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8675
З нами з: 20.09.12
Подякував: 699 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна встановила історичний рекорд імпорту вина 1, 2, 3
R2 » Пон 25 січ, 2021 07:32
22 1422
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 січ, 2021 11:08
Kudrjavuy
Україна веде переговори про постачання вакцин від COVID... 1, 2
R2 » Чет 21 січ, 2021 14:00
15 1013
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 січ, 2021 12:19
yanyura
За рік Україна стала споживати менше електроенергії
R2 » Суб 23 січ, 2021 17:14
1 135
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 січ, 2021 17:14
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.