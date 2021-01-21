Україна відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі
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summacut написав:Конишно ни закупалы, бо АЭС тогда еще запущена не была. А в 2014-2015 закупали аж бегом в РФ, когда веер был, и шоколадный планктон не жужжал.
Ватному планктону нехіло було б знати, що є аварійні перетоки, а є планові закупки. Коли в Білорусі аварійно відключився недавно збудований блок АЕС, то ми їм, аварійно, дали 500 МВТ, коли в нас були морози, вони нам аварійно давали потужності. Так працює об'єднана система. Інша справа - планові закупки, які почав Герус.
вооот. А в случае отделения от энергосистемы - такой фокус с аварийным снабжением из РФ и РБ уже не прокатит. И что-то я сомневаюсь что нынешние керманычи озаботятся на счет перестройки инфраструктуры для того чтобы в случае аварии полноценно получать энергию из ЕС. Да и стоимость этого "отделения" для бюджета тоже неплохо было б привести, а также экономическое обоснование - чем это будет выгоднее пересичному гражданину Украины.
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lapay написав:11,4 млрд гривень, половину дає Захід. ..
согласен, для лидера оппозиции новой Франции Лепэна это не деньги. Терять в принципе нечего - Ахметке нужно срочно реализовать "зелОную" энергию и куда лучше, если будет продавать куда-то на запад, а не нищим украинцам. Экономическое обоснование все же не помешало бы, помимо прочего..
блін яка тут може бути дискуссія ? де дешевше там і купувати, але хаба десь є дешевше 900 грн за Мегават від Українських АЕС ??? а Щодо Греманії то там літом буває відємна ціна но електрику, тобто можна брати електрику і ще за це будуть доплачувати . Щодо РФ то окрема тема не будем її чіпати
yama написав:блін яка тут може бути дискуссія ? де дешевше там і купувати, але хаба десь є дешевше 900 грн за Мегават від Українських АЕС ??? а Щодо Греманії то там літом буває відємна ціна но електрику, тобто можна брати електрику і ще за це будуть доплачувати . Щодо РФ то окрема тема не будем її чіпати
Т.Е. формула "Роттердам +" было плохо - а веерные отключения и повышения цен это хорошо! Чем же теперь Вы недовольны?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.