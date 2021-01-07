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Коли з'явиться повністю автоматична реєстрація ФОП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 17:05

Коли з'явиться повністю автоматична реєстрація ФОП

Пропонуємо до обговорення:
Михайло Федоров розповів, як Мінцифри переводить держпослуги в електронну форму.

Дивися повний текст Коли з'явиться повністю автоматична реєстрація ФОП.
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 17:05

в 2018м году полностью автоматическая регистрация как бы работала. сначала поламали, теперь достижение.
arheops
 
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