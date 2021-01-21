Про це написав у Facebook глава уряду Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Шмигаль назвав 8 кроків, які сприятимуть зменшенню тарифів.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 17:19
Шмигаль назвав 8 кроків, які сприятимуть зменшенню тарифів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль назвав 8 кроків, які сприятимуть зменшенню тарифів.
Додано: Пон 25 січ, 2021 17:42
для чего так много "шагать", если вопрос решается всего 1 (одним) шагом ?
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