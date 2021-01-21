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Шмигаль назвав 8 кроків, які
сприятимуть зменшенню тарифів

Шмигаль назвав 8 кроків, які сприятимуть зменшенню тарифів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 17:19

Шмигаль назвав 8 кроків, які сприятимуть зменшенню тарифів

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав у Facebook глава уряду Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Шмигаль назвав 8 кроків, які сприятимуть зменшенню тарифів.
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для чего так много "шагать", если вопрос решается всего 1 (одним) шагом ?
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