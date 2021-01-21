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Шмигаль назвав 8 кроків, які сприятимуть зменшенню тарифів
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Додано: Пон 25 січ, 2021 17:19
Пропонуємо до обговорення:
Про це написав у Facebook глава уряду Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Шмигаль назвав 8 кроків, які сприятимуть зменшенню тарифів
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Додано: Пон 25 січ, 2021 17:19
Уволься Шмыгаль и отмени подзаконные акты принятые в угоду Ринату.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 17:42
для чего так много "шагать", если вопрос решается всего 1 (одним) шагом ?
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Марта
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Додано: Пон 25 січ, 2021 18:57
Возня коррумпированного дилетанта.
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sena_2008atp
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Додано: Пон 25 січ, 2021 19:23
Марта написав:
для чего так много "шагать", если вопрос решается всего 1 (одним) шагом ?
Одним шагом нельзя, а так по кругу можно долго шагать и лапшу вешать лохторату
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Додано: Пон 25 січ, 2021 20:00
Первый шаг-это уволить Шмыгаля,второй-посадки за воровство,но кто же это сделает...
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Scotch
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Додано: Вів 26 січ, 2021 00:36
курчу-верчу, обмануть хочу... еврейские мансы
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lestat
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