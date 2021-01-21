RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шмигаль назвав 8 кроків, які
сприятимуть зменшенню тарифів

Шмигаль назвав 8 кроків, які сприятимуть зменшенню тарифів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 17:19

Шмигаль назвав 8 кроків, які сприятимуть зменшенню тарифів

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав у Facebook глава уряду Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Шмигаль назвав 8 кроків, які сприятимуть зменшенню тарифів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92252
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 17:19

Уволься Шмыгаль и отмени подзаконные акты принятые в угоду Ринату.
anton_gms
 
Повідомлень: 874
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 17:42

для чего так много "шагать", если вопрос решается всего 1 (одним) шагом ?
Марта
 
Повідомлень: 192
З нами з: 24.11.15
Подякував: 243 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 18:57

Возня коррумпированного дилетанта.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2218
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 19:23

  Марта написав:для чего так много "шагать", если вопрос решается всего 1 (одним) шагом ?
Одним шагом нельзя, а так по кругу можно долго шагать и лапшу вешать лохторату :mrgreen:
tigr-uu
 
Повідомлень: 772
З нами з: 05.02.11
Подякував: 178 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 20:00

Первый шаг-это уволить Шмыгаля,второй-посадки за воровство,но кто же это сделает...
Scotch
 
Повідомлень: 811
З нами з: 01.08.10
Подякував: 94 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 01:42

Согласен со всеми вышеотписавшимися. А шмыгаль пускай шагает своими шагами на детородный орган никуда не сворачивая. Пока не ограничат максимальную маржу госкомпании "нафтогаз" (с рассчетами, обоснованно) - толку не будет.
RomanTik
 
Повідомлень: 3216
З нами з: 06.01.16
Подякував: 9248 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: unicdima і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зростання цін на житло у 2020 році: експерт назвав причини
R2 » Нед 24 січ, 2021 17:21
1 104
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 січ, 2021 17:21
spread
Міненерго пропонувало інше рішення щодо тарифів на газ,...
R2 » П'ят 22 січ, 2021 20:02
1 114
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 січ, 2021 20:02
yil56
Шмигаль пояснив, як Україні стати інвестиційною гаванню
R2 » Сер 20 січ, 2021 16:35
8 394
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 січ, 2021 18:16
Sonya

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.