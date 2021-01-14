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ПриватБанк виграв справу у
структур Коломойського про...

ПриватБанк виграв справу у структур Коломойського про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 17:48

ПриватБанк виграв справу у структур Коломойського про...

Пропонуємо до обговорення:
Верховний Суд України задовольнив касаційну скаргу державного ПриватБанку, скасувавши постанову Господарського суду Києва від 10 березня 2020 року і постанову Північного апеляційного господарського суду від 23 червня 2020 року, якими було задоволено клопотання 38 компаній, пов'язаних з групою "Приват".

Дивися повний текст ПриватБанк виграв справу у структур Коломойського про повернення 247 АЗС.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 17:48

Ура наконец то, а сколько ещё у него имущества ПриватБанка? По сути все что в ходит в группу Приват+ это и есть активы ПриватБанка. Это то залоговое имущество что когда-то взыскали в пользу ПриватБанка и небыло продано через аукционы!!! А если отследить овшорные и подставные фирмы? Но не кто этого делать не будет ведь всё знают что Коломойский это кукловод Зеленского и Зе команды!!! А Порошенко не сядет пока у власти Зе потому что это друг Коломойского и кидок с ПриватБанком не удался без Пороха!!!
motorg3rd
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