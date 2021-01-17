Про це повідомляє Головне управління ДФС у м. Києві.
Дивися повний текст У Києві викрили масштабну схему продажу фальсифікованого пального.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 17:50
У Києві викрили масштабну схему продажу фальсифікованого...
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Дивися повний текст У Києві викрили масштабну схему продажу фальсифікованого пального.
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