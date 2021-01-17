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У Києві викрили масштабну схему
продажу фальсифікованого...

У Києві викрили масштабну схему продажу фальсифікованого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 17:50

У Києві викрили масштабну схему продажу фальсифікованого...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Головне управління ДФС у м. Києві.

Дивися повний текст У Києві викрили масштабну схему продажу фальсифікованого пального.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 17:50

Вот клоуны. Этих заправок в каждой области 10 ки штук.
Ratatui
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