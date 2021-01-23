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Що буде, якщо не заплатити штрафи з камер автофіксації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 січ, 2021 19:08
Пропонуємо до обговорення:
Останнім часом стала поширюватися практика, коли поліція направляє держвиконавцям ухвалу про накладення штрафу за порушення ПДР, і в підсумку блокуються вся сума на карті або навіть всі рахунки ймовірного порушника.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 19:08
А каким образом блокируются все счета должника?
Неужели исполнительная служба стучится в 26 банков (или сколько их там)?
Вот у меня есть счета и депозиты в Привате, Универсале (Монобанк), А-Банке и т.д.
Как о них узнает гос.исполнитель?
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