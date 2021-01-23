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Що буде, якщо не заплатити штрафи з камер автофіксації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 січ, 2021 19:08
Пропонуємо до обговорення:
Останнім часом стала поширюватися практика, коли поліція направляє держвиконавцям ухвалу про накладення штрафу за порушення ПДР, і в підсумку блокуються вся сума на карті або навіть всі рахунки ймовірного порушника.
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R2
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Додано: Пон 25 січ, 2021 19:08
А каким образом блокируются все счета должника?
Неужели исполнительная служба стучится в 26 банков (или сколько их там)?
Вот у меня есть счета и депозиты в Привате, Универсале (Монобанк), А-Банке и т.д.
Как о них узнает гос.исполнитель?
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Sanyok77
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Додано: Пон 25 січ, 2021 21:04
Гос исполнитель видит все твои транзакции по карте. Во всех банках одно производство одна блокирована карта или счет.
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nvstsanek
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Додано: Вів 26 січ, 2021 21:23
nvstsanek написав:
Гос исполнитель видит все твои транзакции по карте. Во всех банках одно производство одна блокирована карта или счет.
А как он это видит?
А если у меня счета в 26 банках?
Или всё-таки где-то есть база, в которой указано, есть ли мой ИНН в определённом банке? (т.е. клиент ли я этого банка)
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Sanyok77
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Додано: Вів 26 січ, 2021 21:28
Sanyok77
Да он просто шлёт во все банки что так и так, заблокируйте.
У меня так по ипотеке было. Другой вопрос что они этого не делают, не успевают. Пока нормального в электронном виде нет. А так за минуту все арестовано и счета и имущество и выезд и управление машиной.
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PUnder
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