З початку 2021-го ціни на первинне житло в Києві підскочили на 5-15%.
Дивися повний текст Ціни на \"первинку\" пішли вгору в січні і підростуть ще більше протягом року.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 20:29
Ціни на "первинку" пішли вгору в січні і підростуть ще...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на \"первинку\" пішли вгору в січні і підростуть ще більше протягом року.
Додано: Пон 25 січ, 2021 20:29
Как только напишешь что на сайте постоянный загон в недвигу - комменты кудато пропадают. Почитать эту лапшу застройщиков, так у них каждый год будет только дорожай. Такое впечатление что через 10 лет цена утроиться а то и больше. А через 50 лет котлован будет стоить 20000 баксов за квадрат. И главное в конце новости отсылка на предыдущий загон. А все ради формирования нужной мысли - "буиттокадорожать".
Додано: Пон 25 січ, 2021 21:30
уже пятая статья о дорожае первички.
Хм, в стране где люди не могут оплатить коммунальные, где люди выезжают от безвыходности кто куда, а мрут как мухи не только от ковида а и от других болячек, КОТОРЫЕ никто не отменял!
Населенние с 1991 года с 52,5млн рухнуло в наши дни до 37,5 млн!
Украина по мировой статистике вместе со страннами Прибалтики первые в мире по сокращению населенния и тут пишут дорожай -дорожай, может европейци и американцы приедут сюда всю эту недвигу скупать? :)
Мой предыдущий коментарий тоже удалили с подобной статьи о дорожае. Сделаю скрин шот в этот раз, интересно потом сравнить.
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