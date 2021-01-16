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Ціни на "первинку" пішли вгору
в січні і підростуть ще...

Ціни на "первинку" пішли вгору в січні і підростуть ще...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 20:29

Ціни на "первинку" пішли вгору в січні і підростуть ще...

Пропонуємо до обговорення:
З початку 2021-го ціни на первинне житло в Києві підскочили на 5-15%.

Дивися повний текст Ціни на \"первинку\" пішли вгору в січні і підростуть ще більше протягом року.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 20:29

Как только напишешь что на сайте постоянный загон в недвигу - комменты кудато пропадают. Почитать эту лапшу застройщиков, так у них каждый год будет только дорожай. Такое впечатление что через 10 лет цена утроиться а то и больше. А через 50 лет котлован будет стоить 20000 баксов за квадрат. И главное в конце новости отсылка на предыдущий загон. А все ради формирования нужной мысли - "буиттокадорожать".
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 21:30

уже пятая статья о дорожае первички.
Хм, в стране где люди не могут оплатить коммунальные, где люди выезжают от безвыходности кто куда, а мрут как мухи не только от ковида а и от других болячек, КОТОРЫЕ никто не отменял!
Населенние с 1991 года с 52,5млн рухнуло в наши дни до 37,5 млн!
Украина по мировой статистике вместе со страннами Прибалтики первые в мире по сокращению населенния и тут пишут дорожай -дорожай, может европейци и американцы приедут сюда всю эту недвигу скупать? :)
Мой предыдущий коментарий тоже удалили с подобной статьи о дорожае. Сделаю скрин шот в этот раз, интересно потом сравнить.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 21:50

Re: Ціни на

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
=
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 23:10

  Raymond написав:уже пятая статья о дорожае первички.
Хм, в стране где люди не могут оплатить коммунальные, где люди выезжают от безвыходности кто куда, а мрут как мухи не только от ковида а и от других болячек, КОТОРЫЕ никто не отменял!
Населенние с 1991 года с 52,5млн рухнуло в наши дни до 37,5 млн!
Украина по мировой статистике вместе со страннами Прибалтики первые в мире по сокращению населенния и тут пишут дорожай -дорожай, может европейци и американцы приедут сюда всю эту недвигу скупать? :)
Мой предыдущий коментарий тоже удалили с подобной статьи о дорожае. Сделаю скрин шот в этот раз, интересно потом сравнить.

Аналогично трут комменты. Интересно, долярчики и прочие - это морды от застройшиков? Уж слишком примитивный образ успешного инвестора. Могу ошибаться конечно.
kozlodoev
 
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