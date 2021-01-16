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Ціни на "первинку" пішли вгору
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Ціни на "первинку" пішли вгору в січні і підростуть ще...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 13:34

  Ragnar написав:
  _hunter написав:
  Ragnar написав:Хотеть и мочь - две большие разницы. Зачем тому, кто хорошо зарабатывает в Крыжополе куда-то переезжать? Смарты не пошли, т.к. вообще не вариант для семьи.

Инфраструктура/контингент -- вот это вот все? -- зачем тому, кто хорошо зарабатывавает в вышеупомянутой Прибалтике переезжать в Германию?..
Смарты пошли, т.к. кообще вариант для тех, кто о семье еще не думает, а думает только о "карьере".

При отсутствии аналогичной должности с минимум аналогичным доходом в другом городе никто ради инфраструктуры/контингента переезжать не будет. Люди при должностях или с бизнесом не плохо себя чухают и на местах и клали они на контингент. А нищеброды, переезжающие в поисках работы, не зарабатывают на квартиры.
Смарты не пошли, т. к. многие застройщики отказались от этих проектов.

Так в этом и смысл -- переезжают на минимум аналогичную должность с более высоким доходом в другом городе.
Смарты пошли, т. к. многие застройщики не отказались от этих проектов. :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 14:06

  _hunter написав:
  Ragnar написав:При отсутствии аналогичной должности с минимум аналогичным доходом в другом городе никто ради инфраструктуры/контингента переезжать не будет. Люди при должностях или с бизнесом не плохо себя чухают и на местах и клали они на контингент. А нищеброды, переезжающие в поисках работы, не зарабатывают на квартиры.
Смарты не пошли, т. к. многие застройщики отказались от этих проектов.

Так в этом и смысл -- переезжают на минимум аналогичную должность с более высоким доходом в другом городе.
Смарты пошли, т. к. многие застройщики не отказались от этих проектов. :)

Должностей позволяющих зарабатывать на жилье не так много, поэтому это не то кол-во покупателей, которое задаст тренд для роста. Всегда, когда плодятся статьи о "будеттокадаражать", застройщики испытывают _опу.
Смарты сейчас - единичные проекты, пик был в 2015-2016 гг.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 14:08

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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 14:45

Как ни странно, но доллар относительно стабильный(если не брать временную эйфорию и откат к 24-м) - но цены на первичке в 2015 и в 2020 это совсем разные цены.

И гневные посты "ну да ну да, будет только дорожать"  я наблюдал в каждый из этих годов. 
Но рост цен есть. Вопрос когда это рост прекратится и будет ли обвал? И с чего ему быть? Ведь 2008 и 2014 были конкретные причины обвала, а не просто мифический цикл.

А карантин как раз подстегнул мечтателей посмотреть в сторону собственного жилья, а не путешествий или Теслы. Прошли времена съемной квартиры и обязательной тачки за 30к. Ведь за 30к можно в квартиру вложиться.
RomanM
 
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