Додано: Вів 26 січ, 2021 14:45

Как ни странно, но доллар относительно стабильный(если не брать временную эйфорию и откат к 24-м) - но цены на первичке в 2015 и в 2020 это совсем разные цены.



И гневные посты "ну да ну да, будет только дорожать" я наблюдал в каждый из этих годов.

Но рост цен есть. Вопрос когда это рост прекратится и будет ли обвал? И с чего ему быть? Ведь 2008 и 2014 были конкретные причины обвала, а не просто мифический цикл.



А карантин как раз подстегнул мечтателей посмотреть в сторону собственного жилья, а не путешествий или Теслы. Прошли времена съемной квартиры и обязательной тачки за 30к. Ведь за 30к можно в квартиру вложиться.