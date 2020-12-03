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Яке майно необхідно
вказувати в декларації

Яке майно необхідно вказувати в декларації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 20:40

Яке майно необхідно вказувати в декларації

Пропонуємо до обговорення:
При цьому всіх громадян, що становлять декларацію, можна умовно розділити на дві категорії:

Дивися повний текст Яке майно необхідно вказувати в декларації.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 20:41

необходимо народу начать проверять имущество Чиновников , за счет чего живут , на что деньги тратят , с кем отдыхают и сколько тратят . все что не могут обьяснить от куда , простые люди будут просто забирать себя и Чиновника на дерево .( пускай повесит - слава украине )
allochka171200
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