При цьому всіх громадян, що становлять декларацію, можна умовно розділити на дві категорії:
Дивися повний текст Яке майно необхідно вказувати в декларації.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 20:40
Яке майно необхідно вказувати в декларації
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Яке майно необхідно вказувати в декларації.
Додано: Пон 25 січ, 2021 20:41
необходимо народу начать проверять имущество Чиновников , за счет чего живут , на что деньги тратят , с кем отдыхают и сколько тратят . все что не могут обьяснить от куда , простые люди будут просто забирать себя и Чиновника на дерево .( пускай повесит - слава украине )
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