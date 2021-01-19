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Зеленський доручив визначити,
коли будуть вакцинувати...

Зеленський доручив визначити, коли будуть вакцинувати...
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 20:41

Зеленський доручив визначити, коли будуть вакцинувати...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне доручення він дав на селекторній нараді з членами уряду, передає сайт президента.

Дивися повний текст Зеленський доручив визначити, коли будуть вакцинувати перехворілих на COVID.
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 20:41

"должна быть проанализирована ситуация с теми, кто уже переболел COVID-19, чтобы определить, когда эту категорию людей надо вакцинировать".

Совсем тормоз наш премьер.

Во первых, главный вопрос, это зачем в принципе вакцинировать переболевших, если у них уже есть приобретенный иммунитет?
Ведь никто ж не вакцинирует от той же кори, если человек ею переболел и приобрел пожизненный иммунитет.

А чтобы определить, сколько времени у переболевших сохраняется иммунитет, для этого и есть 3 стадия испытаний вакцины. Которую практически похерили по политическим соображениям. Ведь не удовольствия ради, обычно наблюдают тестовую группу минимум 2-3 года, после чего понимают, сколько существует иммунитет и какие отложенные побочные явления могут проявится, да и вообще как и чего происходит с иммунитетом человека.
А не как сейчас, палкой в небо тычут и потом говорят, что после укола вакцины иммунитет будет минимум 8 месяцев. Как вы брехливые собаки это выяснили, если колоть людей начали максимум 5 месяцев назад?
Да и смысл такой вакцины с таким сроком защиты?
EKO
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