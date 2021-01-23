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За 2020 рік у «зелені» проекти
інвестували 1,2 мільярда євро

За 2020 рік у «зелені» проекти інвестували 1,2 мільярда євро
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 20:57

За 2020 рік у «зелені» проекти інвестували 1,2 мільярда євро

Пропонуємо до обговорення:
Про це "повідомляє":https://saee.gov.ua/uk/news/3652 Держенергоефективності.

Дивися повний текст За 2020 рік у «зелені» проекти інвестували 1,2 мільярда євро.
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 20:57

И весь этот "зеленый праздник" мы оплачиваем со своего кармана....
8,5 ГВт. по цене от 5,5 грн квт...покупает ГарПок.. мы платим в платежке по 1,6 грн/кВт.. у меня вопрос а кто оплачивает разницу 5,5-1,6=3,9 грн за кВт? И если
22 МВт – электростанции на биомассе да 10 МВт – электростанции на биогазе имеет хоть какое то право на жизнь так как дают реальную энергонезависимость.. то ВЭС и СЭС.. нестабильная генерация.. это просто ужас какой то..
Джон
 
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