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Українці можуть в'їжджати в Польщу без карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 січ, 2021 22:41
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Польщі видав розпорядження про скасування обов'язкового десятиденного карантину для відвідувачів через кордон. Для цього їм потрібно мати при собі підтвердження негативного результату тесту на коронавірус зробленого протягом 48 годин перед перетином кордону.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 22:41
Для того, чтобы "иметь при себе подтверждение отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного в течение 48 часов ПЕРЕД пересечением границы" "тест должен проводиться в течение 48 часов ПОСЛЕ пересечения границы". Только мне кажется, что до этого улучшения въехать в Польшу было значительно легче?
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