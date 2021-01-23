Віце-прем'єр-міністр - міністр цифровий трансформації Михайло Федоров розповів про мотивацію для компаній переходити в "Дія City" і які там будуть податки.
Дивися повний текст Федоров розповів, які податки будуть в рамках «Дія City».
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Додано: Пон 25 січ, 2021 23:00
Федоров розповів, які податки будуть в рамках «Дія City»
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Дивися повний текст Федоров розповів, які податки будуть в рамках «Дія City».
Додано: Пон 25 січ, 2021 23:00
Сбрасывая одинаковые части уравнения в остатке получаем, что нужно добавочно платить, как минимум, военный сбор получая за это личную удовлетворённость господина Фёдорова в том, что компания начала платить всё, что по его мнению, должна. Это называется мотивацией перехода. Ах, ну да, мы ж артистов-юмористов в правительство выбирали...
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