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Федоров розповів, які податки
будуть в рамках «Дія City»

Федоров розповів, які податки будуть в рамках «Дія City»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 23:00

Федоров розповів, які податки будуть в рамках «Дія City»

Пропонуємо до обговорення:
Віце-прем'єр-міністр - міністр цифровий трансформації Михайло Федоров розповів про мотивацію для компаній переходити в "Дія City" і які там будуть податки.

Дивися повний текст Федоров розповів, які податки будуть в рамках «Дія City».
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 23:00

Сбрасывая одинаковые части уравнения в остатке получаем, что нужно добавочно платить, как минимум, военный сбор получая за это личную удовлетворённость господина Фёдорова в том, что компания начала платить всё, что по его мнению, должна. Это называется мотивацией перехода. Ах, ну да, мы ж артистов-юмористов в правительство выбирали...
moveton
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