Верховна Рада хоче ввести механізм, який зобов’яже світових інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до бюджету.
Дивися повний текст \"Податок на Google\": Рада хоче зобов'язати інтернет-гігантів сплачувати податки в Україні.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 23:22
"Податок на Google": Рада хоче зобов'язати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Податок на Google\": Рада хоче зобов'язати інтернет-гігантів сплачувати податки в Україні.
Додано: Пон 25 січ, 2021 23:22
в самом деле, не Игоря Валерьевича ведь заставлять налоги платить, он ведь и ударить может больно по лицу
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